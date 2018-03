Muore a soli 39 anni a meno di due mesi dalla madre

SAN GIORGIO DI NOGARO – Lutto nella comunità di San Giorgio di Nogaro per la prematura scomparsa di Elena Ietri, morta a meno di due mesi dalla madre e nove anni dopo il padre. Tutti stroncati da un male incurabile. Lei, Elena, aveva scoperto la malattia nel 2015 e da allora aveva iniziato la dura battaglia, fino al triste epilogo consumatosi all’ospedale di Latisana.

LE PAROLE DELLA SORELLA - «Quanto dolore può sopportare una persona???? Io non lo so dire...mi faccio mille domande..ma non ottengo risposte...il disegno divino che ha riservato alla nostra famiglia, mettendoci a così dura prova io non lo capisco...ed oggi faccio ancora più fatica ad accettarlo...poi penso alla mia sweet sister Elena...piccola ed indifesa..e la prima cosa che mi passa per la mente è...quanto guerriera sei??? e lo dico al presente...perché al cancro io ci sputo in faccia....tu cancro credi di averla avuta vinta, in primis 9 anni fa con mio padre..poi in agosto, in 5 mesi ti sei portato via mia madre tra atroci agonie..e dopo un lungo calvario durato 7 anni di malattia, a distanza di 49 giorni dalla morte della mamma ti sei portato via anche la mia sweet sister... ma non hai vinto tu... ti sei portato via solo dei corpi..degli involucri....loro invece continuano a vivere in me e in tutte le persone che li portano nel cuore e nella mente». Questo lo sfogo che una delle sorelle di Elena ha affidato a Facebook.

MERCOLEDI' I FUNERALI - I funerali di Elena saranno celebrati mercoledì 14 marzo nel Duomo di San Giorgio di Nogaro. Sarà il momento per la comunità locale di stringersi attorno a questa famiglia.