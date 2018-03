Furto in in via Ampezzo: in azione la ‘banda del finestrino’

UDINE – E’ tornata a colpire la ‘banda del finestrino’. Sabato sera a essere presa di mira è stata una Nissan Qashqai in via Ampezzo, nei dintorni del Palamostre. Un’azione fulminea che ha fruttato un bottino superiore ai mille euro. A raccontare l’accaduto, sul suo profilo Facebook, è la persona che ha subito il furto, Marianna Prevarin: «Alle 19.30 di sabato, a Udine, in via Ampezzo nel parcheggio del Palamostre, mentre scaricavo la spesa a mia figlia con lampeggiante inserito, mi è stato sfondato finestrino della Nissan Qashqai è presa la borsa nera di Valentino con dentro tutto compreso IPad , altro tablet , portafoglio e documenti. Tutto è stato bloccato quindi non utilizzabile. Se qualcuno la trovasse si offre ricompensa». E’ stata sporta denuncia ai carabinieri di Codroipo.