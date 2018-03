Progetto sportello di ascolto famiglie: un servizio gratuito a favore dei genitori

CIVIDALE - L’unità operativa politiche sociali del Comune di Cividale del Friuli ha attivato, da gennaio di quest’anno, lo sportello di ascolto famiglie, un servizio gratuito rivolto principalmente ai genitori di bambini in età prescolare (0-6) che, spesso, hanno bisogno di confronto, consiglio o semplicemente un’occasione di verifica con dei professionisti. Oltre allo Sportello alcuni psicologi saranno presenti direttamente nelle scuole primarie.

ATTIVITÀ ALL’INTERNO DELLE SCUOLE PRIMARIE - Tale progetto, nato due anni fa principalmente come attività all’interno delle scuole primarie, si propone come scopo la prevenzione del disagio psicologico infantile e il supporto alle fatiche della crescita nella relazione genitori-figli, offrendo alle famiglie sostegno nell'affrontare le normali crisi evolutive che si presentano nella cura e nell'allevamento dei bambini. «La finalità di questo progetto – dichiara l’assessore Catia Brinis – è sostenere la fiducia dei genitori nelle proprie risorse che possono essere sviluppate attraverso l’incontro e il confronto con figure che si pongano in atteggiamento di ascolto, alleanza e, soprattutto, condivisione. Essere genitori non è facile – prosegue l’assessore – e lo si apprende concretamente accompagnando i figli nella crescita, incontrando ed affrontando sia gli aspetti gratificanti e sereni, sia i normali piccoli disagi».

ORARI DI RICEVIMENTO - La psicologa dello sportello di ascolto riceverà le famiglie interessate lunedì mattina/pomeriggio e mercoledì mattina, previo appuntamento da richiedere al numero 3270620743. Gli incontri verranno tenuti presso l’ufficio riunioni di maggioranza, sito al piano terra della sede centrale del Comune, in Corso Paolino d’Aquileia.