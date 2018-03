Viabilità: avviati i lavori per la rotonda di Paludo

LATISANA - Partono i lavori della rotatoria di Paludo, all'intersezione tra la sr 354 per Lignano e le strade che portano a Latisana e a Precenicco. L'assessore regionale alle Infrastrutture, Mariagrazia Santoro, ha compiuto un sopralluogo in occasione dell'apertura dell'atteso cantiere sulla trafficata arteria. «Un'opera importante, la terzultima delle rotonde previste dalla gestione commissariale per l'emergenza sulla A4 - ha detto Santoro -, che ha oggi il suo inizio e che in 180 giorni risolverà un nodo cruciale della nostra viabilità regionale». Si tratta infatti di un intervento particolarmente atteso sia dagli automobilisti, ora costretti a code e rallentamenti a causa del semaforo ora presente sull'incrocio, sia da pedoni e ciclisti. «Attualmente l'incrocio - ha precisato Santoro - non ha nessun attraversamento pedonale. Il progetto, oltre ad assicurare fluidità al flusso veicolare, si pone infatti l'obiettivo di mettere in sicurezza anche il traffico di attraversamento della cosiddetta utenza debole: da un lato introducendo una ciclabile, importante per i rapporti tra le comunità contermini, dall'altro prevedendo percorsi pedonali che saranno protetti con un salvagente centrale destinato a consentire l'attraversamento in tutta sicurezza».

LE PAROLE DEL SINDACO - «Un intervento importante - ha aggiunto il sindaco di Latisana, Daniele Galizio - rispetto alla quale verrà tenuto conto delle esigenze dei turisti, con l'esecuzione degli interventi di limitazione del traffico al di fuori dalla stagione estiva e nei tempi strettamente tecnici. Finalmente prende il via questa importante opera della viabilità verso Lignano, che tiene conto anche della sicurezza degli abitanti delle frazioni limitrofe». L'intervento di Paludo consentirà anche di adeguare l'attraversamento degli allacciamenti del sistema di acque reflue, dell'acquedotto, delle fognature, del gas. Come ha ricordato il presidente del Fvg Strade, Giorgio Damiani, quella di Paludo sulla sr 354 è la prima delle tre rotatorie delle quali sarà avviato il cantiere entro l'anno. Altre due sono previste a Gorgo e Pertegada.