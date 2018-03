Gli eventi in programma mercoledì 14 marzo

UDINE - Abbiamo selezionato alcuni eventi in programma il 14 marzo, a Udine e provincia, eccoli.

Banco d’assaggio

Giovedì 14 marzo alle 20 al banco d’assaggio della storica sede di Peccol Vini (via C. Percoto 2, Udine), Rita Babini, vulcanica vignaiola romagnola dell’azienda agricola Ancarani (Oriolo dei Fichi, Faenza), condurrà la degustazione dedicata al Tocai, vendemmiato quando ancora si chiamava così. L’iscrizione è obbligatoria. Info e prenotazioni a mercato.fivi.fvg@gmail.com, www.fivi.it, Facebook .

Calendar Girls

Lo spettacolo - ispirato da una storia vera, il testo teatrale di Tim Firth è divenuto poi film di successo grazie alla regia di Nigel Cole e all’interpretazione di Helen Mirren - ha per protagoniste Angela Finocchiaro e Laura Curino, assieme alla ‘nostra’ Ariella Reggio, a Corinna Lo Castro, Carlina Torta, Matilde Facheris, Elsa Bossi, Noemi Parroni, Titino Carrara e Stefano Annoni. La commedia, diretta da Cristina Pezzoli, sarà ospite del circuito Ert, martedì 13 a giovedì 15 marzo al Teatro Nuovo Giovanni da Udine, alle 20.45

Omaggio a Pierluigi Cappello

La Cineteca del Friuli rende omaggio a Pierluigi Cappello (1967-2017) con la proiezione - mercoledì 14 marzo alle ore 21, al Cinema Sociale di Gemona - di Parole povere, affettuoso ritratto del poeta friulano in forma di documentario, realizzato da Francesca Archibugi nel 2013 e distribuito dalla Tucker. A introdurre la proiezione ci sarà Piero Colussi. Ingresso unico 4 euro. Il primo incontro fra Pierluigi Cappello e Francesca Archibugi (Mignon è partita, Il grande cocomero, Il nome del figlio, Gli sdraiati sono alcuni dei suoi film da regista, mentre come sceneggiatrice ha lavorato a fianco di Virzì per La pazza gioia e Ella & John) è avvenuto attraverso le poesie di Cappello che, come la stessa Archibugi racconta, sono diventate una presenza costante sul suo comodino. Info: www.cinemateatrosociale.it, 348 8525373.

‘L'Ora delle Storie’

Nuovo appuntamento il 14 marzo, alle 17 per ‘L'Ora delle Storie’, la partecipata iniziativa della sezione Ragazzi della biblioteca comunale Joppi di Udine. Nella sede di Riva Bartolini 3, stavolta, ad accogliere i piccoli lettori dai 4 agli 8 anni sarà il libro ‘Matthew's Dream – Il sogno di Matteo’ di Leo Lionni per introdurre un'attività legata all'arte, in questo caso Picasso, e alle parti del corpo. La storia parla di un piccolo topolino che si innamora dell'arte dopo essere stato ad un museo. L'attività, condotta in italiano e inglese da Alice Furlan, prevede anche un laboratorio finalizzato alla creazione di un ritratto in ‘stile Picasso’. I bambini in piccoli gruppi disegneranno una parte del corpo ciascuno, per realizzare insieme il ritratto collettivo. La partecipazione all’appuntamento è, come sempre, libera e gratuita.

‘Dialoghi in biblioteca’

Appuntamento-presentazione mercoledì 14 marzo, alle 18, nella Sala Corgnali della biblioteca Joppi. Per il tradizionale pomeriggio di ‘Dialoghi in biblioteca’, infatti, Angela Felice e Paolo Medeossi, presenteranno la settima edizione del Premio letterario nazionale ‘Per le antiche vie’, indirizzato agli aspiranti scrittori dai 18 anni in su. Con l’occasione verrà presentato il volume, pubblicato l’anno scorso, con i racconti finalisti a tema libero ambientati nella regione Friuli Venezia Giulia, a cura di Vittorio Comina. A promuovere la serata, oltre che il premio, è l’omonimo Circolo d’arte e di cultura di Montereale Valcellina con il patrocinio e il sostegno di diversi partner privati e istituzionali. Tra questi ultimi, da segnalare, la Regione, PromoTurismoFvg, la Fondazione Friuli, la Uti Valli e Dolomiti Friulane, il Comune di Montereale Valcellina, l’Ecomuseo Lis Aganis e Friuli nel Mondo.