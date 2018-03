Honsell 'deportato' diventa sindaco di Auschwitz

UDINE - C'è poco da dire. Un gesto di cattivo gusto, da condannare. A segnalarcelo è stato un lettore, che si è indignato dopo aver scoperto, in piazza Primo maggio, un adesivo raffigurante l'ormai ex sindaco di Udine, Furio Honsell, immortalato come un deportato, con indosso la camicia a righe bianche e nere, con sul petto il marchio dell'Anpi, l'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia, sovrastante la scritta 'Furio Honsell sindaco di auschwitz'.

Non sappiamo a quando risalga la produzione dell'adesivo, se faccia riferimento alla Giornata della Memoria (che si celebra ogni anno il 26 gennaio, giorno della liberazione del campo di sterminio di Auschwitz) o voglia in qualche modo ricordare la 'bravata' dei tifosi della Lazio quando hanno voluto legare l'immagine di Anna Frank alla Roma. Ecco cosa ci ha scritto il nostro lettore che ha portato alla luce l'episodio: «Parcheggiando la macchina in una zona antistante al centro, ho avuto la possibilità di notare un adesivo alquanto sconcertante; nonostante ognuno di noi abbia i propri ideali, questo va oltre tutto. Una cosa vergognosa che è giusto venga condivisa, per far conoscere che gente c'è in giro».