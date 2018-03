Hypo Bank, gli esuberi si sono ridotti a 36 unità

TAVAGNACCO – Primo incontro tra le organizzazioni sindacali e la delegazione aziendale della Hypo Alpe-Adria-Bank dopo l’avvio della procedura di licenziamento collettivo ai sensi della Legge 223/1991. L’azienda ha confermato che, allo stato attuale, in considerazione delle fuoriuscite di personale dall’inizio della procedura, gli esuberi si sono ridotti a 36 unità. Nei prossimi giorni l’azienda predisporrà una richiesta interna a tutti i lavoratori per una puntuale verifica di coloro che potrebbero usufruire della sezione straordinaria del fondo di solidarietà dei bancari (prepensionamento).

Durante l’incontro, le organizzazioni sindacali hanno richiesto chiarimenti sui contenuti della comunicazione di avvio della procedura di licenziamento collettivo. L’azienda ha confermato che durante l’incontro avvenuto con l’assessore regionale al Lavoro, Loredana Panariti, è stata data la disponibilità a valutare percorsi di solidarietà e di riqualificazione professionale per il personale coinvolto in questa fase di licenziamenti. Le organizzazioni sindacali hanno ribadito all’azienda l’esigenza di usufruire di ogni forma di intervento per ridurre il numero dei lavoratori da licenziare e per favorire il loro reinserimento nel mondo del lavoro. È stato concordato un calendario per i prossimi incontri tra le parti, che si terranno il 21 marzo, il 28 marzo ed il 10 aprile.