A Tavagnacco il primo punto vendita d’Italia 'dedicato' alle persone autistiche

UDINE - Il punto vendita Carrefour Italia del Centro Commerciale Friuli di Tavagnacco è il primo Ipermercato d’Italia che ha adottato ‘l’ora quieta’ per rendere possibile la fruizione degli ambienti anche alle persone affette da autismo e poter dare la possibilità alle loro famiglie di condividere un momento della propria quotidianità, altrimenti impossibile.

UNA COLLABORAZIONE nata e sviluppatasi con Progetto Autismo Fvg onlus grazie alla quale il lunedì, dalle 10 alle 11 e il mercoledì pomeriggio tra le 15 alle 16 il supermercato cambia volto e diventa un luogo di tranquillità e privo di eccessivi stimoli. Corsie preferenziali, nessun improvviso annuncio dagli altoparlanti, la musica spenta (spenta o abbassata?) e l’apertura delle porte automatiche a scorrimento presso l’entrata sono solo alcuni degli elementi che rendono quella di Tavagnacco una sperimentazione unica nel suo genere.

LA APP - Carrefour Italia ha messo a punto anche la App ‘Quiet Hour’ che permetterà alle famiglie e alle persone con autismo di essere informate in tempo reale di eventuali spostamenti di giornata dovuti alle festività. Una soluzione che facilita la programmazione famigliare e che permette di poter coinvolgere anche persone con autismo in un’attività come la spesa, sinonimo di normalità che nella maggior parte dei casi è però purtroppo inaccessibile a molti Paola Accornero , direttore risorse umane Carrefour Italia, ha dichiarato: «Le politiche e le azioni concrete di diversity da parte di Carrefour Italia su tutto il territorio, sono state e continuano a essere molte. L’iniziativa di Tavagnacco ci rende particolarmente orgogliosi in quanto è coraggiosa, realizzata per la prima volta in Italia e può essere di grande aiuto alle famiglie e alle persone affette da autismo. Abbiamo stravolto alcuni dei più comuni punti di riferimento di un normale supermercato per renderlo più accessibile a tutti. Anche grazie all’aiuto di un partner prezioso come Progetto Autismo Fvg onlus da oggi tante persone affette da autismo possono tornare in punto vendita, condividere un momento di quotidianità con la propria famiglia finora inaccessibile».

QUIET HOUR - Carrefour Tavagnacco, con il progetto ‘Quiet Hour’ ha vinto il premio Italia e nel corso della terza edizione della Convention Women Leaders&Diversity tenutasi a novembre a Parigi si è inoltre aggiudicata il premio mondiale Store Social Innovation Manager alla presenza del ministro francese alle Pari Opportunità «Abbiamo trovato una grande sensibilità al tema e una grande collaborazione nei vertici del supermercato che sono andati oltre la nostra previsione - dichiara Elena Bulfone presidente di Progettoautismo Fvg – un’iniziativa del genere apre concretamente la strada ad una nuova sensibilità verso l’accessibilità ai luoghi pubblici delle persone con autismi e ritardo intellettivo nel nostro comune e nella nostra Provincia, auspichiamo che tanti punti vendita in Italia possano seguire l’esempio del Carrefour per dar modo alle nostre famiglie di fare la spesa in tutta serenità».