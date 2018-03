Che tempo farà mercoledì 15 marzo? Ve lo dice l'Osmer Fvg

FVG - Un fronte atlantico passerà sulla regione tra giovedì sera e venerdì mattina. Sabato si formerà una depressione mediterranea e la regione sarà interessata da correnti umide meridionali in quota, fredde di Bora al suolo.

Secondo le previsioni dell'Osmer Fvg, sulla regione, nella giornata del 15 marzo avremo cielo in prevalenza coperto; in giornata sarà possibile qualche pioggia locale. Dal pomeriggio-sera peggioramento con precipitazioni diffuse, anche abbondanti a est. Quota neve a 800-1000 metri sulle Alpi, 1000-1300 metri sulle Prealpi più esposte ai venti meridionali. Sulla costa, in serata, soffierà Scirocco sostenuto.