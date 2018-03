Rapina con punteruolo in via San Rocco

UDINE – Rapina in un’edicola di via San Rocco. Il fatto è accaduto martedì poco dopo le 19, quando due persone con il volto coperto sono entrate nella rivendita di giornali minacciandolo con un punteruolo alla gola. Magro il bottino, pari a circa 300 euro. I due, un 21enne e un 23enne di nazionalità albanese residenti in città, sono già stati rintracciati dal personale della Questura di Udine e denunciati a piede libero per rapina.

Durante l'incursione in via San Rocco, mentre uno dei due albanesi teneva l’oggetto appuntito rivolto verso il collo dell’edicolante, l’altro arraffava quello che poteva dalla cassa e da un borsello prima di darsi alla fuga. Una fuga, come detto, durata poche ore, grazie al lavoro delle forze dell'ordine.