'I lavori più belli del mondo': al via il concorso per passare 5 giorni da travel blogger

FVG - Sono aperte fino al 15 aprile le iscrizioni al concorso 'I lavori più belli del mondo', ideato e promosso dalla piattaforma e-commerce Shop-o-rama. In palio due viaggi alla scoperta del territorio, cinque giorni di avventure e una diretta social per i travel blogger che verranno selezionati. I requisiti? Età compresa tra i 18 e i 35 anni, intensa attività e popolarità sui social, buon gusto per l’artigianato, passione per il made in Italy e disponibilità dal 25 al 29 aprile o dal 2 al 6 maggio.

COME PARTECIPARE - Per partecipare è sufficiente compilare il form sul sito www.ilavoripiubellidelmondo.it, scegliendo il tema della vacanza, tra cultura e avventura, e caricando un breve video di presentazione. Gli esploratori selezionati avranno la possibilità di raccontare la bellezza del territorio attraverso gite in mongolfiera, escursioni in quad, uscite in canoa e molto altro ancora; il tutto immersi in paesaggi naturali che dalle Alpi della Carnia portano al mare di Trieste. Il cuore pulsante dei due viaggi sarà però l’artigianato regionale, che i neo-reporter potranno toccare con mano, cimentandosi nei mestieri dei produttori. In vetrina anche la ricettività del turismo locale. La scelta del Fvg come meta della vacanza non è casuale.

IL CONTEST, che ha trovato la collaborazione di Confcommercio, Confartigianato Udine, Federalberghi e Fipe e il patrocinio di PromoTurismo Fvg, è infatti organizzato da Shop-o-rama, la piattaforma di e-commerce dedicata alle realtà produttive 100% made in Italy, che aprirà ad aprile e che nasce proprio in Friuli. «Lo scopo del contest è far scoprire in modo coinvolgente le nostre eccellenze, sia in Italia che all’estero – afferma Stefano Ritella, ideatore dell’evento e del negozio digitale –. Eccellenze italiane rappresentate in prima linea da Shop-o-rama, che diventano forza e fulcro della nuova piattaforma e-commerce, con l’obiettivo di renderle direttamente accessibili ad un vasto pubblico». Un’esperienza incredibile che potrà essere seguita giorno per giorno sui profili Facebook e Instagram dei quattro partecipanti – improvvisati travel blogger per l’occasione – sulla pagina Instagram shoporamalive e attraverso gli hashtag #ilavoripiubellidelmondo e #travelbloggerFVG.