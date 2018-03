Ma come ti vesti? Ninjalab al Naturama Science Center

MARTIGNACCO - Chi ha perso tutto questo pelo in salotto? Di nuovo il serpente ha fatto la muta in cucina. Prendendo in mano pellicce, squame, pelle, piume, di tanti animali differenti, potremo capire quanto siano diversi e come il 'vestito' ci racconti un mucchio di storie su chi lo indossa.

AL NATURAMA SCIENCE CENTER, all’interno del Centro Commerciale Città Fiera di Martignacco, sono partiti i Ninjalabs, laboratori per giovani esploratori di natura, e questa settimana (sabato 17 marzo) si darà spazio ai 'vestiti' in natura (dalle 16.30 alle 18), per scoprire quanti e quali modi la natura offre per proteggere, coprire, fare belli… insomma, scopriremo tante cose.

Informazioni: (prenotazione obbligatoria) 344 2345 406 | didattica@bordanofarfalle.it | www.naturamacenter.it |