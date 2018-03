Lascia la borsa sul carrello, sparisce il portafoglio

PRADAMANO – Lascia la borsetta sul carrello della spesa e le rubano il portafoglio. E’ successo lunedì alla Coop di via Pradamano a una donna di 60 anni residente a Pozzuolo. A darne notizia è il Messaggero Veneto. La signora si è accorta del furto solo una volta raggiunta la cassa, dovendo pagare e non trovando più il portafoglio contenente 50 euro in contanti, carte di credito e bancomat. Il fatto è stato denunciato ai carabinieri che si stanno occupando delle indagini del caso.

I ladri, probabilmente insoddisfatti dallo scarso bottino, hanno utilizzato il bancomat della donna (probabilmente trovando il codice in una delle tasche del portafoglio). Prima del blocco della carta, i furfanti sono riusciti a effettuare due prelievi da 700 euro.