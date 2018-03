SANTA MARIA LA LONGA - Abbattuti i tralicci in prossimità del passaggio a livello di Tissano, a Santa Maria la Longa. Il fatto è accaduto nella notte tra mercoledì e giovedì, con l'allarme che è scattato giovedì all'alba, con il blocco del traffico ferroviario nel tratto di via dei prati. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco che hanno liberato i binari tagliando i tralicci con la flex. A Tissano sono arrivati anche i tecnici di Rfi e la Polizia ferroviaria, che dovrà tentare di ricostruire l'accaduto.

Nessuno è rimasto ferito e fortunatamente anche la circolazione ferroviaria non ha subito grossi disagi, visto che a restare bloccato nell'attesa che i binari fossero liberati, è stato solo un treno merci. A causare la caduta dei tralicci, come ha anticipato l'edizione on line de Il Gazzettino, potrebbe essere stata la maldetra manovra di un mezzo pesante.