Salvini torna a Udine: sarà al Palamostre lunedì 19 marzo

UDINE – Matteo Salvini torna in Friuli Venezia Giulia. L’ultima volta, il 19 febbraio, aveva fatto tappa a Trieste, Monfalcone, Pordenone e Udine. Qui aveva passeggiato da piazza Duomo a piazza XX Settembre per chiudere con un comizio improvvisato in piazza San Giacomo, incontrando i cittadini e promettendo di indicare il candidato del centrodestra per le elezioni regionali già il 5 marzo. Sono passati 10 giorni dallo spoglio e del candidato ancora nessuna traccia. Arrivando lunedì 19 marzo in regione, Salvini, immaginiamo, avrà chiuso il braccio di ferro con Berlusconi per la scelta della persona che guiderà la coalizione del centrodestra. Almeno ci si augura sia così, visto che la vicenda si sta trascinando in maniera indecorosa (per l'immagine dei partiti e per le persone coinvolte in questo 'tira e molla').

UNICA TAPPA AL PALAMOSTRE - Il leader del Carroccio farà un’unica tappa, a Udine, al Palamostre, parlando di fronte ai cittadini che interverranno alle 19. Per ora non ci sono altri appuntamenti pubblici fissati. Salvini di certo ringrazierà il 'suo' popolo per il grande risultato ottenuto alle Politiche, con la Lega, in Fvg, che è diventata il primo partito con quasi il 26% delle preferenze (sia alla Camera che al Senato). Siamo certi che chiederà un rinnovo della fiducia anche per le elezioni del 29 aprile. A tal proposito, chissà se incideranno i ritardi nella scelta del candidato presidente...