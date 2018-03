Rompono il finestrino e rubano la borsetta lasciata in auto

UDINE - «Subito furto borsa ROSSA...alle 14.00 ingresso retro cimitero San Vito...via cormor...rotto vetro auto...possibile donna bionda riccia con cappello in bicicletta vestita con giacca azzurra che è sfrecciata all’interno del cimitero stesso...cerco almeno borsa con documenti grazie a chi l’avvistasse...tel. 0433/231128». E' il messaggio psotato sul gruppo facebook 'Sei di Udine se...' da Elena Naldi dopo aver subito il furto della borsetta. L'ennesimo caso nelle ultime settimane, con le auto che vengono prese di mira dai malintenzionati. In questo caso specifico, è risultato fatale aver lasciato la borsa in bella vista sul sedile dell'automobile.