MANZANO - Il grande Jazz interpretato da quattro grandi maestri friulani protagonista all’Elliot, il 16 marzo dalle 20.45. Stiamo parlando dei ‘JazzLegacy 4tet’, quella che attualmente è considerata una delle migliori formazioni jazzistiche regionali.

LA SERATA IN MUSICA - Il quartetto proporrà un repertorio con brani originali, assieme a una selezione ricercata di rielaborazioni compositive di autori Cool Jazz e in particolare alla 'corrente West Coast', che prese piede negli anni '50 tra Los Angeles e San Francisco. Sul palco di Elliot Live Club potremo applaudire Piero Cozzi al Sax alto e baritono, Bruno Cesselli al piano, Paolo Viezzi al contrabbasso e Maurizio Pagnutti alla batteria. Una serata piena di energia musicale, assolutamente da non perdere. Come sempre nel wine lounge di Elliot sarà possibile assaggiare i cocktail o, a scelta, fermarsi per una sfiziosa cena con il MusicMenu, appositamente studiato per le serate musicali dalla brigata dello chef Andrea Fantini.

Ingresso libero, posti sono limitati, per info e prenotazioni dei tavoli: 0432751383 | booking@elliothotel.it |