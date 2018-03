Incidente stradale sul ponte del Tagliamento: 5 feriti

DIGNANO – Incidente stradale, nel primo pomeriggio di giovedì 15 marzo, sul ponte del Tagliamento tra Spilimbergo e Dignano. Cinque i mezzi coinvolti con un bilancio di altrettanti feriti. Sul posto si sono portati l’elisoccorso del 118, che ha provveduto a trasportare la persona più grave in ospedale a Udine, e quattro ambulanze, due delle quali hanno accompagnato altrettanti feriti nel nosocomio di Spilimbergo, due all’ospedale di San Daniele del Friuli. La persona più grave ha riportato fratture agli arti, ma non sarebbe in pericolo di vita. Altri due soggetti che si trovano sulle auto coinvolte nel sinistro hanno rifiutato di sottoporsi alle cure mediche.

Sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco e i carabinieri di Spilimbergo. La strada è stata chiusa per alcune ore, con un parziale rispristino della circolazione a senso unico alternato solo nel tardo pomeriggio. Notevili, quindi i disagi al traffico veicolare.