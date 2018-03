Che tempo farà venerdì 16 marzo? Ve lo dice l'Osmer Fvg

UDINE - Prosegue l'ondata di brutto tempo sul Friuli venezia Giulia. L'Osmer, per la giornata di venerdì 16 marzo, prevede, di notte e di prima mattina, precipitazioni diffuse, in genere abbondanti. Quota neve sugli 800-1.000 metri, temporaneamente a quote inferiori sul Tarvisiano. Sulla costa lo Scirocco girerà in Libeccio moderato. In giornata attenuazione delle precipitazioni a partire da ovest.