Favoreggiamento della prostituzione: 13 cinesi in carcere e 17 denunciati

PALMANOVA - I carabinieri della stazione di Palmanova, supportati da quelli dei reparti territorialmente competenti, hanno arrestato 13 cittadini cinesi in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere (emessa dal Gip presso il Tribunale di Udine) perché ritenute responsabili, a vario titolo, di ‘favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione’, e deferito in stato di libertà, per lo stesso reato, ulteriori 17 persone.

INDAGINE AVVITA NEL 2017 - L’indagine, avviata nel 2017 aveva già portato all’arresto di 5 persone, al deferimento di altre 7, nonché al sequestro di due centri massaggi utilizzati per l’attività di meretricio, di un’autovettura e della somma in contanti di 18.000 euro. Inoltre ha consentito di accertare l’esistenza di una rete di collegamento tra i vari centri massaggi delle province di Udine e Pordenone, all’interno dei quali era sistematicamente esercitata la prostituzione. Nel medesimo contesto, è stato eseguito il sequestro di 12 immobili adibiti a centro massaggi e di 5 autovetture di grossa cilindrata frutto dei proventi derivati dall’attività criminosa, per un valore complessivo di circa 800.000 euro.