Gli eventi in programma venerdì 16 marzo

UDINE - Abbiamo selezionato alcuni eventi in programma il 16 marzo, a Udine e provincia, eccoli.

Questa Volta metti in scena... Peter Pan

Venerdì 16 marzo, alle 11, a Casa Cavazzini, sede del Museo di Arte Moderna e contemporanea di Udine andrà in scena l'evento conclusivo di Questa Volta metti in scena... Peter Pan, che prevede la proiezione del docufilm con i protagonisti di questa 13^ edizione e la presentazione del ricco catalogo edito in tre lingue, che ne ripercorre tutte le tappe. Per Info: facebook Opera Viva Trieste. www.assocoperaviva.it

‘Italia’

Per Calendidonna, il 16 marzo spazio anche al teatro. In scena, alle 20.45 all'auditorium Bellavitis di Udine in via XXVI Aprile, ‘Italia’, spettacolo prodotto dalla Compagnia Arti & Mestieri e risultato tra i vincitori del premio ‘Donna e Teatro’ 2007 riservato alla scrittura teatrale femminile (info: www.compagniadiartiemestieri.it). Il voto delle donne nel 1946 ha aperto il contrastato cammino delle successive conquiste che sono state raggiunte anche in anni recenti e che sono ancora da raggiungere. Per raccontare questa storia di democrazia e riflettere sul controverso e difficile rapporto fra donne e politica fra personale e politico, lo spettacolo segue il filo dei ricordi di una donna battezzata con il nome Italia e della sorella Margherita. Dal fascismo ai giorni nostri, si delinea la storia dell’Italia secondo la particolare visione di una donna del popolo che insieme alla sorella è andata dal Friuli proprio negli anni della guerra a lavorare a Milano come cameriera.

I 'JazzLegacy 4tet’ protagonisti da Elliot

Il grande Jazz interpretato da quattro grandi maestri friulani protagonista all’Elliot, il 16 marzo dalle 20.45. Stiamo parlando dei ‘JazzLegacy 4tet’, quella che attualmente è considerata una delle migliori formazioni jazzistiche regionali. Maggiori info, qui.

'Mio nonno è morto in guerra'

Quattordici vecchie sedie accatastate che proiettano sullo sfondo una ragnatela di luce. Quattordici vecchie sedie che, una ad una, prendono vita in quattordici storie, quelle che racconterà il 'cantattore' Simone Cristicchi in Mio nonno è morto in guerra. Lo spettacolo andrà in scena venerdì 16 marzo, alle 20.45, a Lignano Sabbiadoro nell’ambito della 1a stagione teatrale del Cinecity promossa dal Circuito Ert e dall’amministrazione comunale. Maggiori dettagli, qui.

Messa in si minore di Johann Sebastian Bach

In prossimità delle celebrazioni pasquali, venerdì 16 marzo alle 20.45, il Teatro Nuovo Giovanni da Udine propone al suo pubblico uno dei massimi capolavori della musica sacra: la solenne Messa in si minore di Johann Sebastian Bach, che mancava dalla programmazione dal 2006. Sempre venerdì 16 marzo, ma alle 17.30, il pubblico sarà guidato all’ascolto della Messa in si minore nella conferenza dal titolo ‘Una porta dischiusa per l’incontro col Divino’ a cura di un commentatore d’eccezione quale è Don Alessio Geretti, direttore dell’ufficio catechistico e responsabile della pastorale della Cultura dell’Arcidiocesi di Udine. Si tratterà di una lettura mistica, cioè musicologica e teologica al tempo stesso, del capolavoro che il Maestro di Lipsia concluse un anno prima della morte, nel 1759 (ingresso libero fino ad esaurimento dei posti disponibili). info: www.teatroudine.it.

Calendar Girls

Lo spettacolo - ispirato da una storia vera, il testo teatrale di Tim Firth è divenuto poi film di successo grazie alla regia di Nigel Cole e all’interpretazione di Helen Mirren - ha per protagoniste Angela Finocchiaro e Laura Curino, assieme alla ‘nostra’ Ariella Reggio, a Corinna Lo Castro, Carlina Torta, Matilde Facheris, Elsa Bossi, Noemi Parroni, Titino Carrara e Stefano Annoni. La commedia, diretta da Cristina Pezzoli, sarà ospite del circuito Ert, venerdì 16 marzo al Teatro Modena di Palmanova, alle 20.45.

‘La donna di picche’

Torna per la prima volta in regione, nella sua nuova versione, il film indipendente friulano ‘La donna di picche’, girato interamente nella nostra regione e parlato, in diverse importanti parti, in ‘marilenghe’. Appuntamento a venerdì 16 marzo a Madrisio di Fagagna alle 21, nella sala Sot dal morar.

‘Selavì’

‘Adela’ e ‘Gioia’ si incontrano in un unico appuntamento. Per il calendario di Calendidonna 2018, il ricco cartellone messo a punto dagli assessorati alla Cultura e alle Pari Opportunità del Comune per l'8 marzo, il 16 marzo, alle 19, alla libreria Friuli in via dei Rizzani 1, le attrici Serena Di Blasio e Caterina Di Fant daranno voce a una puntata speciale di ‘Selavì’. Dopo le prime due ‘anteprime’, ‘Adela’ e ‘Gioia’, appunto, domani verrà presentato un collage di entrambe le letture sceniche, a cura del Teatro della Sete, per raccontare ‘voci di donne ai margini’.