Che tempo farà sabato 17 marzo? Ve lo dice l'Osmer Fvg

FVG - Dopo il passaggio di un fronte atlantico, venerdì le correnti in quota sono rimaste sudoccidentali anche se meno umide. Sabato sul Mediterraneo si formerà una depressione che, risalendo verso nord, favorirà sulla regione nuovi apporti di aria umida in quota e un afflusso di correnti via via più fredde di Bora nei bassi strati.

Secondo le previsioni meteo dell'Osmer Fvg, nella giornata di sabato 17 mazro avremo su tutta la regione Fvg cielo coperto. Nel corso della giornata saranno probabili precipitazioni via via più diffuse, a partire da sud, da moderate ad abbondanti specie a est, con Bora sostenuta sulla costa, moderata in pianura. La quota neve, inizialmente sugli 800 metri, sarà in calo fin verso i 400-600 metri. Sarà possibile temporanea neve anche sulle zone più alte del Carso.