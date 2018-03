Le ‘Meditazioni in Grotta’ aprono la stagione 2018

VILLANOVA - Parte alla grande la stagione turistica 2018 delle Grotte di Villanova, nel Comune di Lusevera. Il primo evento sarà dedicato alle ‘Meditazioni in Grotta’. Protagonista, domenica 18 marzo, alle 18.30, Andrea Sodomaco. Il musicista, con l’aiuto delle sue campane tibetane, le Singing Bowls, condurrà i visitatori in un viaggio ancestrale all’interno della Grotta Nuova, fatto di vibrazioni benefiche e all’insegna del relax, tutto in assoluta sicurezza. La meditazione durerà circa un'ora e mezza.

L'EVENTO - Ai presenti sarà anche offerta una tisana conviviale. «L’evento - fanno sapere gli organizzatori - è adatto a tutti, compresi i curiosi e gli appassionati in cerca di un momento di relax da regalare a se stessi. Non adatto a claustrofobici. Vista la temperatura interna della grotta, che si aggira attorno agli 11 gradi, si consigliano abiti comodi e caldi, calzature da montagna, sacco a pelo, tappetino da yoga o lettino da spiaggia. Il ritrovo è alle 18 alla reception grotte». Per informazioni, costi e prenotazioni contattare Tiziana Angotzi al numero 347-8830590 (ore serali) oppure scrivere a tizcaver@gmailcom. La Grotta Nuova è visitabile ogni domenica e durante i giorni festivi dalle 10 alle 12 e dalle 13.30 alle 17.30.

Per informazioni è possibili visitare il sito internet wwwgrottedivillanova.it oppure contattare la reception, durante gli orari di apertura, al numero 0432-787915.