E' Renzo Tondo il candidato presidente del centrodestra

UDINE - «Il candidato alla presidenza della Regione Friuli Venezia Giulia indicato dalla coalizione di centro-destra (FI, FdI, Lega, NcI) è Renzo Tondo».Il politico carnico, che alle recenti elezionidel 4 marzo ha sconfitto nel collegio uninominale di Trieste il governatore uscente Debora Serracchiani, "e' la figura che meglio di ogni altra può assicurare alla regione Friuli Venezia Giulia una guida di alto livello». Questo il contenuto di una nota diffusa da Forza Italia nella tarda mattinata di giovedì.

PER TONDO E' LA TERZA CANDIDATURA - «La sua grande esperienza, la perfetta conoscenza della macchina regionale - si legge ancora - la coerenza di un impegno politico nel centrodestra ne fanno il candidato ideale per vincere e soprattutto per assicurare alla Regione cinque anni di buon governo al servizio dei cittadini, quello che la coalizione propone agli elettori a livello nazionale e locale». Si chiude così una querelle andata avanti per mesi, con Tondo che si appresta, per la terza volta, a essere candidato alla Regione Fvg (vanta una vittoria con Illy e una sconfitta con Serracchiani).