Gli eventi in programma sabato 17 marzo

UDINE - Abbiamo selezionato alcuni eventi in programma il 17 marzo, a Udine e provincia, eccoli.

A Villa Manin torna ‘Nel Giardino del Doge’

A Villa Manin di Passariano, il più importante giardino storico del Friuli Venezia Giulia, ritorna sabato 17 e domenica 18 marzo la manifestazione Nel Giardino del Doge, dedicata al migliore florovivaismo oggi sul mercato. Maggiori info, qui.

VisioKids

Nuovo appuntamento con VisioKids sabato 17 marzo, alle 15.20: sullo schermo del Visionario È arrivato il broncio, una magica storia per tutta la famiglia, che vede protagonista il piccolo Terry, ragazzo timido e riservato, che si ritrova catapultato nel variopinto Regno di Groovynham. Per maggiori informazioni consultare il sito www.visionario.movie, la pagina Facebook o contattare il numero 0432.227798.

Illustration Marathon

Una sfida adatta agli illustratori più affermati, come ai disegnatori dilettanti. I partecipanti avranno 4 ore per realizzare due pagine di fumetto oppure due illustrazioni. Questa è l’Illustration Marathon che sabato 17 marzo, dalle 14.30 alle 18.30, farà da apertura alla tappa del Future Forum 2018 a Palmanova. Il tema scelto dagli organizzatori è ‘La Fortezza mai attaccata’. Un evento all’insegna del divertimento e dell’improvvisazione, alla ricerca di una strada espressiva innovativa per raccontare il tema scelto, permettendo di dare libero sfogo alla creatività e all’immaginazione dei partecipanti. I lavori realizzati saranno visibili, da sabato, nell’atrio del Palazzo Comunale di Palmanova. Dal 16 al 18 marzo 2018 è anche prevista una Masterclass, sempre con Frank Espinosa, ‘Lo storytelling attraverso il colore e il design’. La partecipazione è gratuita. I posti sono limitati e l’iscrizione è obbligatoria. Su www.illustrationmarathon.com, la possibilità di iscriversi ad entrambi gli eventi.

Calendar Girls

Lo spettacolo - ispirato da una storia vera, il testo teatrale di Tim Firth è divenuto poi film di successo grazie alla regia di Nigel Cole e all’interpretazione di Helen Mirren - ha per protagoniste Angela Finocchiaro e Laura Curino, assieme alla ‘nostra’ Ariella Reggio, a Corinna Lo Castro, Carlina Torta, Matilde Facheris, Elsa Bossi, Noemi Parroni, Titino Carrara e Stefano Annoni. La commedia, diretta da Cristina Pezzoli, sarà ospite del circuito Ert, sabato 17 marzo al Teatro Verdi di Maniago, alle 20.45.

Una vita ricordata

Sabato 17 marzo, alle 18.30, alla libreria Perlanima di Udine è in programma la presentazione di ‘Una vita ricordata’, libro sul tema della reincarnazione a cura dell'autrice Nadia Sala. Ingresso libero. Info.

‘Vinyl Records’

Sabato 17 marzo, alle 20.30, all’Auditorium Zanon Udine è in programma lo spettacolo musicale ‘Vinyl Records’ della compagnia Airali. Lo spettacolo di musica anglo-americana (anni 60/70) ha uno scopo benefico a favore di Abio Udine (Associazione Bambino in Ospedale) ed è rivolto sia agli adulti che ai bambini.

Philip Seymour Hoffman, par exemple’

Lo spettacolo si intitola ‘Philip Seymour Hoffman, par exemple’ e nasce da un lavoro di oltre due anni del drammaturgo argentino Rafael Spregelburd, scritto su invito e in stretta collaborazione con il collettivo Transquinquennal, formazione multidisciplinare molto affermata in Belgio che ora la stagione di Teatro Contatto 36 del CSS propone - sabato 17 marzo, al Teatro Palamostre di Udine (inizio alle 21) - come prima italiana. Lo spettacolo sarà preceduto da un incontro pomeridiano aperto al pubblico con Transquinquennal, al Palamostre alle 18.30. Maggiori info, qui.

Blu Box After Contatto Volume 2

Al termine, la serata teatrale di sabato prosegue con l’after-show Blu Box After Contatto Volume 2, un progetto di Constraint Magazine Udine, per la stagione del CSS. Dalle 23, il foyer del Palamostre si accende con le sonorità di Dj Savoy-Hard, in un «friabile» dj set che mixa house e italo-disco, tra successi di un passato marchiato ENI e tensione verso un futuro cremoso.

Design per Cividale

La galleria SpazioCorteQuattro di Cividale del Friuli, piazzetta Corte San Francesco si trasformerà, fino a domenica 18 marzo, dalle 10 alle 19 (ingresso libero), in uno spazio di scoperta ed esposizione dove vedranno la luce i frutti di «Design per Cividale», un progetto ideato da Antonella Pizzolongo, docente, textile designer e presidentessa dell’associazione ‘Noi… dell’arte’, che ha voluto coinvolgere altre otto creative friulane. I dettagli, qui.

Dret & Ledrôs

Udine e il resto del Friuli: così lontani e così vicini. È questo il tema della nuova puntata di Dret & Ledrôs, la rubrica di approfondimento settimanale di Radio Onde Furlane curata e condotta dal direttore dell'emittente, Mauro Missana, con la collaborazione redazionale di Enrico Turloni, in programma sabato 17 marzo in diretta con inizio alle 9.30 e in replica domenica 18 dalle 8 e mercoledì 22 dalle 15.

Ma come ti vesti?

Al Naturama, all’interno del Centro Commerciale Città Fiera di Martignacco, sono partiti i Ninjalabs, laboratori per giovani esploratori di natura, e questa settimana (sabato 17 marzo) si darà spazio ai 'vestiti' in natura (dalle 16.30 alle 18), per scoprire quanti e quali modi la natura offre per proteggere, coprire, fare belli… insomma, scopriremo tante cose. Maggiori info, qui.