Sum 41: un altro appuntamento con la musica internazionale per Lignano

LIGNANO - Nuovo grande appuntamento con la musica internazionale a Lignano Sabbiadoro. Dopo i già annunciati concerti italiani di Cesare Cremonini, Negramaro e Vasco, e il live del gruppo indie rock britannico Kasabian, viene ufficializzato il concerto di un’altra band di spicco del panorama musicale mondiale: le star del punk rock Sum 41.

FRA LE BAND SIMBOLO DELLA STORIA DEL PUNK ROCK MONDIALE, i Sum 41 tornano in Italia dopo l’incredibile show evento di I-Days 2017 assieme a Linkin Park e Blink 182 davanti a 90 mila persone. Saranno tre i concerti estivi del gruppo in Italia a Empoli, Rimini e a Lignano Sabbiadoro, per l’unico evento nel Nordest, sabato 1° settembre all’Arena Alpe Adria. I biglietti per il concerto, organizzato da Zenit srt e Live Nation, in collaborazione con Città di Lignano Sabbiadoro, Regione Friuli Venezia Giulia e Agenzia PromoturismoFvg, sono in vendita sul circuito Ticketone.

Info e punti vendita su www.azalea.it