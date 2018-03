A Friuli Innovazione evento di networking per neo-imprenditori e startupper

UDINE – È in programma martedì 20 marzo alle 16 presso Friuli Innovazione ‘Da zero a uno: dall’idea all’impresa’, appuntamento di approfondimento e networking organizzato da Friuli Innovazione e UniCredit per i neo imprenditori, gli startuppers e tutti coloro che vogliono fare impresa.

PRESENTATE DUE STARTUP - Durante l’incontro verranno presentate due startup competition che andranno ad operare in maniera sinergica a supporto delle iniziative imprenditoriali innovative nate in Friuli Venezia Giulia: ‘Spazio alle Startup’, promossa dall’incubatore certificato Friuli Innovazione e Unicorn Trainers Club, e ‘Unicredit Start Lab’, promossa da UniCredit. I referenti delle iniziative approfondiranno le modalità di partecipazione, i requisiti richiesti e le possibilità offerte dalle due iniziative.

TAVOLA ROTONDA - Si proseguirà poi con una tavola rotonda sull’ecosistema dell’innovazione. Moderata dal direttore de Il Friuli Rossano Cattivello, vedrà coinvolti alcuni fra i più significativi referenti sul territorio: Cristian Vida, Vice Presidente Vicario di Confindustria Udine, Giovanni Da Pozzo, Presidente della CCIAA di Udine, Antonio Abramo, Prorettore al trasferimento tecnologico dell’Università di Udine, Renzo Chervatin, Responsabile dell sviluppo territoriale di UniCredit, Carlo Asquini di Unicorn Trainers Club, Davide Petraz di Studio GLP e Fabio Feruglio, Direttore di Friuli Innovazione.

PITCH DI DUE STARTUP - A seguire un breve pitch di due startup di successo, tra le vincitrici della passata edizione dei due concorsi: Vegea, che ha ideato un bio-materiale che recupera le vinacce trasformandole in una eco-pelle e Cving, che propone un servizio software per video colloqui on-demand totalmente Made in Italy. L’incontro si concluderà con un aperitivo di networking, occasione di incontro e confronto tra relatori, esperti e neo imprenditori. L’ingresso è gratuito previa iscrizione sulla piattaforma Eventbrite al link https://goo.gl/K43iN6. L’evento si inserisce nell’ambito del progetto EEsAA Entrepreneurial Ecosystem Alpe Adria – Interreg V-A Italia-Austria 2014-2020.