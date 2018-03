Gli eventi in programma domenica 18 marzo

UDINE - Abbiamo selezionato alcuni eventi in programma il 18 marzo, a Udine e provincia, eccoli.

VisioKids

Nuovo appuntamento con VisioKids domenica 18 alle ore 14.30 :sullo schermo del Visionario È arrivato il broncio, una magica storia per tutta la famiglia, che vede protagonista il piccolo Terry, ragazzo timido e riservato, che si ritrova catapultato nel variopinto Regno di Groovynham. Per maggiori informazioni consultare il sito www.visionario.movie, la pagina Facebook o contattare il numero 0432.227798.

La donna di picche

Torna per la prima volta in regione, nella sua nuova versione, il film indipendente friulano ‘La donna di picche’, girato interamente nella nostra regione e parlato, in diverse importanti parti, in ‘marilenghe’. Appuntamento a domenica 18 marzo al teatro della Corte a Osoppo con un doppio spettacolo alle 17.30 e alle 21.

Calendar Girls

Lo spettacolo - ispirato da una storia vera, il testo teatrale di Tim Firth è divenuto poi film di successo grazie alla regia di Nigel Cole e all’interpretazione di Helen Mirren - ha per protagoniste Angela Finocchiaro e Laura Curino, assieme alla ‘nostra’ Ariella Reggio, a Corinna Lo Castro, Carlina Torta, Matilde Facheris, Elsa Bossi, Noemi Parroni, Titino Carrara e Stefano Annoni. La commedia, diretta da Cristina Pezzoli, sarà ospite del circuito Ert, domenica 18 marzo al Teatro Candoni di Tolmezzo, alle 20.45.

A Villa Manin torna ‘Nel Giardino del Doge’

A Villa Manin di Passariano, il più importante giardino storico del Friuli Venezia Giulia, ritorna sabato 17 e domenica 18 marzo la manifestazione Nel Giardino del Doge, dedicata al migliore florovivaismo oggi sul mercato. Maggiori info, qui.

Design per Cividale

La galleria SpazioCorteQuattro di Cividale del Friuli, piazzetta Corte San Francesco si trasformerà, fino a domenica 18 marzo, dalle 10 alle 19 (ingresso libero), in uno spazio di scoperta ed esposizione dove vedranno la luce i frutti di «Design per Cividale», un progetto ideato da Antonella Pizzolongo, docente, textile designer e presidentessa dell’associazione ‘Noi… dell’arte’, che ha voluto coinvolgere altre otto creative friulane. I dettagli, qui.

Vinyl arriva a Udine

La puntina ritorna a girare anche nel capoluogo del Friuli. Succede domenica 18 marzo, al Palacus di via delle Scienze 100 (zona Università Rizzi), con ‘Vinyl Udine – Mostra mercato del vinile e cd usato da collezione’: dalle 10 alle 19, sugli oltre 500 metri quadri del campo di gioco allestito ad hoc per l’occasione, i visitatori – a fronte di un prezzo di ingresso di appena 3 euro - potranno trovare oltre 25 espositori, scelti con cura tra i migliori del Triveneto e dalla Slovenia e dotati di un campionario di migliaia di ‘dischi neri’. Maggiori info, qui.

Note in Castello

La rassegna concertistica Note in Castello, nel terzo dei quattro appuntamenti che la compongono, rende omaggio al centenario della Grande Guerra. Domenica 18 marzo alle 11 nel Salone del Parlamento del Castello di Udine gli attori Adriano Giraldi e Maurizio Zacchigna con il Lumen Harmonicum Streich-Quartett (Valentino Dentesani e Marco Favento ai violini; David Briatore alla viola e Massimo Favento al violoncello) daranno vita a Una musica per la… vittoria? Le musiche del concerto-spettacolo sono di Eugenio Visnoviz, i testi di Massimo Favento.

Enoarmonie

La rassegna organizzata dall'associazione Sergio Gaggia di Cividale del Friuli e sostenuta dalla Regione, delle Fondazioni Friuli e Antonveneta e dalla Banca Popolare di Cividale, fa tappa a San Giovanni al Natisone. Domenica 18 marzo, alle 18, all’Auditorium comunale Zorutti, sarà possibile ascoltare le pagine proposte dall'Orchestra da Camera Nova, formata da 26 elementi. In degustazione i vini e i prodotti dell'azienda Vignai da Duline. I presenti saranno guidati nell'esperienza multisensoriale dalla nota voce radiofonica di Luca Damiani, conduttore della fortunata trasmissione di Radio Rai Tre ‘6 gradi