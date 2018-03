Pedone urtato da un'auto in piazzale Osoppo

UDINE – Un 78enne extracomunitario residente a Udine è finito contro un’auto nella tarda mattinata di venerdì in piazzale Osoppo. L’uomo è rimasto ferito ed è stato trasportato al Pronto Soccorso del Santa Maria della Misericordia da un’ambulanza.

Come hanno riferito gli agenti della Polizia locale dell’Uti Friuli Centrale, intervenuti sul posto per i rilievi, una Fiat 500 condotta da una 25enne residente nell’hinterland udinese, proveniente da viale della Vittoria, una volta entrata in piazzale Osoppo urtava il pedone intento ad attraversare la strada. Nel resoconto fornito dai vigili non solo non si fa cenno al fatto che il 78enne abbia attraversato sulle strisce, ma si specifica che è stato il pedone a urtare la vettura. Comunque la Polizia locale è ancora impegnata nella ricostruzione dell’esatta dinamica dell’accaduto.