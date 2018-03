Regionali, Spitaleri: «Centrodestra supera la fiction e Fedriga è cinico calcolatore»

UDINE - «Ora stanno superando la fiction: in questa regione non avevamo mai visto una cosa simile. E questi vorrebbero governare la regione? Non sono nemmeno in grado di mettersi d’accordo per il pranzo». Lo afferma Salvatore Spitaleri, segretario regionale Pd Fvg, commentando il caos scoppiato in questi giorni nel centrodestra alla disperata ricerca di un candidato presidente.

Secondo Spitaleri «stanno ridicolizzando la nostra regione, con un balletto di nomi che pare il calciomercato. Da ultima la chicca delle parole di Fedriga, che oggi, dopo essere fuggito per settimane davanti alla possibilità di governare la regione, dichiara di 'essere a disposizione'. Sotto il suo abito da moderato si nasconde in realtà un cinico calcolatore, che per tenere in caldo un posto di prestigio a Roma si prende gioco della sua regione».

«Per il centrodestra – osserva Spitaleri - il Fvg è a uso e consumo delle varie aspirazioni personali. E’ davvero uno spettacolo avvilente e senza precedenti per la nostra terra: fino ad ora ci hanno fatto ridere, ma ora basta».