Il Tavagnacco ospita le campionesse in carica della Fiorentina

TAVAGNACCO - Le campionesse d’Italia in carica della Fiorentina fanno visita al Tavagnacco. Sabato 17 marzo alle 14.30, al Comunale di via Tolmezzo, va in scena la quinta giornata della serie A femminile, con sfida tra friulane e toscane che vale il terzo posto in classifica. Per ora avanti c’è il Tavagnacco con 28 punti, tallonato a 26 dal Mozzanica e a 25 proprio dalla Fiorentina. Il match sarà trasmesso in diretta su Rai Sport, con la telecronaca di Antonello Orlando e il commento tecnico di Patrizia Panico.

LE PAROLE DI MISTER ROSSI - L’allenatore del Tavagnacco, Marco Rossi, ancora costretto a fare a meno di lana Clelland e Elisa Polli, sa che la sua squadra può giocarsela con le viola, e quindi carica le sue ragazze: «Sarà certamente una partita difficile – afferma – perché la Fiorentina ha individualità importanti come Guagni, Bonetti, Mauro, Caccamo, Bartoli, con molte giocatrici nel giro della Nazionale. Da parte nostra sappiamo che dovremo mettere in campo impegno e determinazione, senza commettere errori e restando concentrate per tutto l’arco della partita». Accanto all’inossidabile Brumana, a decidere la trasferta di Roma è stata la giovane Veronica Benedetti, al suo primo gol in Campionato. Potrebbe essere lei una carta importante da far valere nell’arco della partita di sabato. «Ha grossi margini di miglioramento – dice Rossi – e c’è bisogno che continui a lavorare e ad applicarsi come sta facendo negli ultimi allenamenti. Sono certo che i risultati arriveranno e sono altrettanto certo che se la chiamerò in causa saprà darmi le risposte attese». Sulla corsa al terza posto, il mister gialloblu chiude così: «Anche se il Campionato è ancora lungo, riuscire a battere la Fiorentina potrebbe mettere una seria ipoteca sul terzo posto». Una partita speciale per molte ex gialloblu, tra cui Ilaria Mauro, originaria di Reana del Rojale, e Alice Parisi.

LE ALTRE PARTITE - Le altre partite della giornata: Juventus-Pink Bari, Atalanta Mozzanica-Agsm Verona, Res Roma-Empoli Ladies, Ravenna Woman-Brescia, Chievo-Sassuolo.