Donna rapinata nella notte in via San Sebastiano

UDINE – L’ha bloccata mentre stava per scendere dall’auto e dopo averle frantumato il finestrino, le ha rubato la borsetta contenente contanti, gioielli e uno smartphone. E’ successo nella notte tra venerdì e sabato alle porte di Udine, in via San Sebastiano. A darne notizia è il Messaggero Veneto.

A CASA DOPO UNA SERARA AL BINGO - Protagonista della vicenda è una donna di mezza età, che stava rientrando a casa dopo una serata trascorsa al Bingo di viale Palmanova. Proprio lì ladro potrebbe averla notata decidendo di seguirla fino a casa. L’uomo che l’ha anche strattonata, indossava abiti scuri e occhiali. Dopo il furto è salito su un’auto guidata da un complice e ha fatto perdere le proprie tracce nella notte.

INDAGANO I CARABINIERI - La donna ha quindi chiesto aiuto alla figlia, che ha chiamato i carabinieri. Sull’accaduto stanno indagando i carabinieri del Nucleo operativo Radiomobile di Udine.