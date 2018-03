Lavori tra San Giorgio di Nogaro e Latisana: A4 chiusa per due notti

UDINE - Durante la prossima settimana, per completare i lavori di pavimentazione in A4, nel tratto fra San Giorgio di Nogaro e Latisana, in direzione Venezia, l’autostrada sarà chiusa per due notti, dalle ore 22 di martedì 20 alle 5 del mattinodi mercoledì 21 marzo e dalle 22 di mercoledì 21 marzo alle 5 del mattino di giovedì 22 marzo. Si tratta di interventi che vengono effettuati in più fasi in quanto, trattandosi dell’area sulla quale sono in corso i lavori di costruzione della terza corsia, la pianificazione dell’intervento di ripristino viene calendarizzato man mano che ne insorge la necessità. I lavori in corso, infatti, richiedono un accurato e costante controllo del manto autostradale e una manutenzione continua.Chiusa anche l’entrata a San Giorgio di Nogaro in direzione Venezia.

Al termine della settimana, nella giornata di domenica 25 marzo, sarà chiusa l’uscita del casello di Palmanova dalle 9 del mattino alle 14 per consentire lo svolgimento, in sicurezza, della Unesco Cities Marathon, evento sportivo giunto alla sesta edizione. Una maratona di 42 chilometri che tocca tre siti: partenza dalla città longobarda di Cividale, e arrivo nella piazza Capitolo ad Aquileia, attraversando la piazza Grande di Palmanova (dove prenderà il via anche la Iulia Augusta Run K21). Novità di quest’anno: UNESCO in rosa; sei chilometri di corsa aperti a tutte le donne, con partenza da Terzo di Aquileia. In campo scenderanno runner, patiti di Nordic Walking e pattinatori. Non solo: si disputerà anche il Trisport, una gara di nuoto, bici e corsa su più giornate e anche l’emozionante Special Olympics, una corsa di quattro chilometri riservata alle persone con disabilità intellettive e ai loro accompagnatori. Undici i comuni coinvolti: Cividale, Premariacco, Manzano, San Giovanni al Natisone, Chiopris Viscone, San Vito al Torre, Palmanova, Bagnaria Arsa, Cervignano, Terzo di Aquileia e Aquileia.