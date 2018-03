Arriva il Luna Park di primavera: da lunedì 19 marzo iniziano le operazioni di montaggio

UDINE - Come ormai tradizione, anche quest’anno piazza Primo Maggio ospiterà, dal 24 marzo al 15 aprile, le attesissime giostre del Luna Park di Primavera. In Giardin Grande si disporranno dunque le tante attrazioni pronte a regalare allegria e divertimento a grandi e piccini. Il Luna Park sarà aperto tutti i giorni dalle 10 alle 24 (con fascia obbligatoria dalle 15 alle 19), mentre il Venerdì Santo le giostre apriranno dopo le 16. Fermo restando il periodo di apertura della manifestazione, il cronoprogramma stilato dall’amministrazione comunale prevede che le operazioni di montaggio inizino a partire da lunedì 19 marzo, mentre lo smontaggio delle strutture sarà completato entro il 16 aprile.

In occasione del Luna Park di primavera, lo ricordiamo, il parcheggio sotterraneo di piazza Primo Maggio sarà aperto a pagamento in via straordinaria dalle 14 alle 21 domenica 25 marzo, domenica 1 e lunedì 2 aprile (Pasqua e pasquetta), oltre a domenica 8 e 15 aprile. I giostrai, a questo proposito, confermano anche quest'anno la proposta già sperimentata con successo in precedenza, ovvero presentando il ticket di ingresso al park Primo Maggio alle casse delle attrazioni si otterrà, tutti i giorni, uno sconto di 50 centesimi.