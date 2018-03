Tasso alcolico superiore al limite: 3 automobilisti denunciati

UDINE - Durante la scorsa notte, le pattuglie della sezione Polizia stradale con il personale dell'Ufficio Sanitario della Questura di Udine a bordo dell’Ufficio mobile hanno svolto un servizio per il contrasto alla guida sotto l’effetto di alcol e stupefacenti, anche con l'apporto di un equipaggio proveniente dalla sezione Polizia stradale di Pordenone. L'esito dei controlli, svolti tra Castions di Strada e Udine, è stato negativo per l’assunzione di sostanze stupefacenti, ma positivo per l’alcol. Sei persone, infatti, sono stati sanzionati per la guida in stato di ebbrezza alcolica: si tratta di 2 uomini e una donna denunciati penalmente, per un tasso alcolico superiore a 0,80 g/l.

Per un 33enne con un tasso pari a 1,72 g/l e una 35enne con un tasso di 1,70 g/l, oltre alla denuncia penale, si è proceduto al sequestro del veicolo, in quanto di proprietà dei soggetti controllati. Infine, tre conducenti, tutti uomini con un tasso alcolico tra 0,5 e 0,8 g/l, sono stati sanzionati amministrativamente. Per tutti si è proceduto alla sospensione della patente di guida ed alla decurtazione di 10 punti. Durante l'attività della Polizia di Stato, gli agenti hanno elevato diverse sanzioni per irregolarità relative ai documenti o alle norme del Codice della Strada.