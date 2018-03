Che tempo farà sabato 17 marzo? Ve lo dice l'Osmer Fvg

UDINE - L'Osmer Fvg, per la giornata di domenica, pèrevede, di notte e prima mattina residue deboli nevicate sui monti oltre i 600 metri circa. In giornata cielo in prevalenza nuvoloso senza precipitazioni, salvo qualche fase di nevischio sul Tarvisiano e verso il confine col Cadore. Su pianura e costa soffierà Bora moderata, più sostenuta la sera sulla costa.