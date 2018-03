Ustionato al volto mentre cambia una bombola a Gpl

FIUMICELLO – Incidente sul lavoro a Fiumicello, dove un 24enne dipendente di una ditta locale, è rimasto ustionato al volto mentre stava cambiando una bombola a gpl in un’abitazione. Il ragazzo, originario di Monfalcone, è stato investito dalla fiammata in via Matteotti. Immediati i soccorsi, con il giovane che è stato medicato dal personale del 118 giunto sul posto a bordo di un’ambulanza.

Nell'abitazione di Fiumicello sono arrivati anche i carabinieri della Compagnia di Palmanova per tutte le verifiche del caso. Per fortuna l’incidente non ha avuto gravi conseguenze per il 24enne, rimasto ferito solo in maniera lieve.