Via libera alla candidatura di Pietro Fontanini

UDINE – Se la candidatura alla Regionali di Renzo Tondo resta in stand-by, è arrivato il via libera a quella di Pietro Fontanini a Udine. Ad annunciarlo è il coordinamento cittadino e provinciale di Forza Italia. E’ il segretario cittadino Stefano Cecotti a darne comunicazione, sottolineando come sia giusto «dare corso agli impegni assunti sciogliendo la riserva sul candidato sindaco della città di Udine». Il dubbio, a questo punto, sorge spontaneo: cosa farà Forza Italia nel caso in cui Matteo Salvini e la Lega, attesi nella giornata di lunedì in Friuli, dovessero bloccare la candidatura di Tondo? Ormai alle elezioni manca poco più di un mese (si voterà il 29 aprile) e questi continui ripensamenti non stanno certamente facendo bene al centrodestra.

AVVIATA LA PROCEDURA PER LA FORMAZIONE DELLE LISTE - «E' stata dunque assunta la decisione di sostenere la candidatura dell'onorevole Pietro Fontanini, nella certezza che egli saprà interpretare al meglio le esigenze di svolta politica e rilancio di Udine, città in grave difficoltà dopo anni di amministrazione di centrosinistra», dice ancora Cecotti. «La decisione è stata assunta a conferma della volontà di Forza Italia di mantenere unita l'intera coalizione e in continuità con il percorso tracciato da Massimo Blasoni, al quale si indirizza un sincero ringraziamento». Il Coordinatore provinciale Ferruccio Anzit e comunale Stefano Cecotti, alla presenza di Andrea Pozzo, Vincenzo Tanzi e Giovanni Nistri, ha ratificato la decisione e avviato le procedure per la predisposizione delle liste.

ECCO CHI SARANNO GLI SFIDANTI - Fontanini sfiderà quindi Vincenzo Martines (centrosinistra), Rosaria Capozzi (M5S), Enrico Bertossi (Prima Udine), Andrea Valcic (Patto per l'autonomia) e Sefano Salmé (a capo di due civiche espressione della destra).