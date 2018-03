A Palmanova torna l’iniziativa ’Puliamo i nostri Bastioni’

PALMANOVA - Una giornata dedicata ai tanto amati Bastioni di Palmanova, patrimonio Unesco. Sabato 24 marzo, dalle 10, un gruppo di volontari partirà dalla Loggia della Gran Guardia di Piazza Grande, dove saranno distribuiti sacchetti e attrezzature utili per la pulizia, alla volta della cinta muraria. Chiunque voglia partecipare, può comunicare la propria adesione alla mail comunicazione@comune.palmanova.ud.it oppure al telefono 0432 922130.

PULIZIE ‘DI PRIMAVERA’ - «Con l’avvicinarsi della bella stagione sarà un piacere poter godere della bellezza dei nostri Bastioni per una piacevole camminata nella natura, una corsa rigenerante per i più sportivi o anche come attrattiva particolare per i turisti che vengono a visitare la città stellata. Per rendere i nostri Bastioni ancor più puliti e accoglienti, proponiamo anche per quest’anno una Giornata di Pulizia dei Bastioni per raccogliere le cartacce e gli altri piccoli rifiuti presenti sui sentieri. Un modo semplice per collaborare assieme e dare un importante aiuto", commenta Luca Piani, assessore comunale con delega ai Bastioni. E aggiunge: «Più saremo, meglio faremo e più ci divertiremo». Oggetto delle pulizie saranno il fossato, i rivellini, le spianate e diverse altre parti del perimetro dei Bastioni. Alle 12, come da tradizione, è prevista la foto ricordo di gruppo sotto la Loggia e un brindisi a conoramento del lavoro fatto.