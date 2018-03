Incidente sull'A4: uscita obbligatoria a Latisana

FVG – L’autostrada A4 Venezia-Trieste in questi minuti (11.45) è chiusa nel tratto fra Latisana-Portogruaro, in direzione Venezia, a causa di un incidente. Uscita obbligatoria a Latisana.

NEVE E INCIDENTI - Viabilità messa a dura prova, nella giornata lunedì 19 marzo, a causa delle forti nevicate che insistono da questa mattina presto su tutta l’estesa della A4. A complicare la situazione anche una serie di incidenti che hanno contribuito a congestionare il traffico, già fortemente rallentato a causa delle fitte nevicate.

USCITA OBBLIGATORIA - L’ultimo (un tamponamento fra tre mezzi pesanti), si è verificato fra Latisana e Portogruaro, direzione Venezia, intorno alle 11 e ha richiesto la chiusura del tratto autostradale incidentato e dello svincolo in entrata a Latisana, direzione Venezia, che saranno riaperti a breve. E’ stata istituita l’uscita obbligatoria a Latisana per chi è diretto a Venezia.

AL LAVORO CONTRO PER EVITARE LA FORMAZIONE DI GHIACCIO - Per quanto riguarda le operazioni di viabilità invernale, da ieri sera il personale di Autovie è impegnato a trattare l’asfalto con i cloruri per evitare che lo strato di neve si ghiacci. Al momento ci sono sedici treni di lame in azione per liberare l’autostrada dalla neve e sedici spargitori di cloruri operativi: trenta, le persone impegnate negli interventi su strada. Al momento si registrano code e rallentamenti fra San Giorgio di Nogaro e Portogruaro in direzione Venezia.