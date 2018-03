Incidente fra via Selvuzzis e via Lumignacco: un uomo finisce all'ospedale

UDINE - Un incrocio spesso teatro di incidenti. Così come quello che si è verificato nella mattinata del 19 marzo. Tra via Selvuzzis, via Lumignacco e via Gonars, poco prima delle 7, due vetture si sono scontrate.

L'INCIDENTE - Una Daewoo Kalos, alla guida della quale c’era una donna, e una Hyundai Matrix, condotta da un uomo di 59 anni, si sono scontrate per cause in fase di accertamento da parte della Polizia stradale di Udine, intervenuta sul posto per i rilievi del caso. Parrebbe, da una prima ricostruzione dei fatti, che all’origine del sinistro ci sia stata una mancata precedenza. Resta però da verificare l’esatta dinamica. Delle due persone coinvolte, il 59enne ha riportato ferite tali da renderne necessario il ricovero all’ospedale: l’uomo è stato soccorso dai sanitari del 118 che lo hanno trasportato per alcuni accertamenti al pronto soccorso del nosocomio cittadino.