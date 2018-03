Ad Antonella Riem il premio internazionale 2018 del Center for Partnership Studies

UDINE – Il Center for Partnership Studies - Cps (Carmel, California) ha assegnato il Premio internazionale 2018 per la ricerca, lo studio e la divulgazione di studi di partnership ad Antonella Riem, professoressa ordinaria di letteratura inglese dell’Università di Udine, fondatrice del Partnership Studies Group (Psg).

IL PREMIO, assegnato lo scorso 15 febbraio, è stato istituito dal Center for Partnership Studies per onorare studiosi e studiose di prestigio internazionale che si siano distinti nella ricerca e nella diffusione degli studi di partnership nel mondo, contribuendo alla diffusione del modello di partnership in ambito accademico ed educativo e, dunque, a un futuro migliore, più solidale e umano.

ANTONELLA RIEM si è detta «molto emozionata e grata per questo premio che valorizza l’interno gruppo di ricerca del Partnership Studies Group dell’Università di Udine» da lei fondato nel 1998 come network di ricerca internazionale. «Si tratta – spiega Riem – di una rete interconnessa di studiosi e studiose di università e centri di ricerca diffusi in tutto il mondo che ritengono centrale la ricerca umanistica sulle letterature, le lingue e le culture come strumento per leggere il mondo e per portare uno sguardo diverso, di cura, dialogico, aperto e di pace. È una forma di sapere che può diventare sapienza relazionale, riconnettendoci al nostro essere umani, nel senso più profondo della parola».

NELL’AMBITO DELL’ATTIVITÀ DEL PARTNERSHIP STUDIES GROUP, Antonella Riem ha edito e contribuito alla pubblicazione in italiano di molti testi fondamentali di Riane Eisler, per i tipi della Forum Editrice Universitaria nella collana All da lei diretta. In particolare, il premio del Cps si focalizza sull’ultimo volume monografico di Antonella Riem, A Gesture of Reconciliation. Partnership Studies in Australian Literature (2017), frutto del trentennale lavoro di ricerca sulla letteratura australiana sulla base del modello di partnership di Riane Eisler, adottato dal Psg per lo studio internazionale delle letterature, delle lingue e dei sistemi educativi.