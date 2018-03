Che tempo farà martedì 20 marzo? Ve lo dice l'Osmer Fvg

FVG - La depressione presente sull'alto Adriatico, che convoglia correnti umide meridionali in quota e richiama aria fredda da nord-est al suolo, si va colmando e da martedì le correnti si disporranno da nordest a tutte le quote e saranno progressivamente meno umide.

Secondo le previsioni dell'Osmer Fvg, nella giornata del 20 marzo avremo cielo in genere variabile. In montagna non è esclusa qualche locale e debole precipitazione. Di primo mattino, sulla costa, soffierà Bora da moderata a sostenuta che cesserà nelle ore centrali della giornata per poi riprendere nuovamente forte in serata.