Gli eventi in programma martedì 20 marzo

UDINE - Abbiamo selezionato alcuni eventi in programma il 20 marzo, a Udine e provincia, eccoli.

Numero Primo

Dopo averlo ospitato sul finire della scorsa stagione nella forma di ‘studio’, il Circuito ERT proporrà in una sola serata il nuovo lavoro di Marco Paolini, Numero Primo. Il nuovo Album dell’artista bellunese scritto in collaborazione con Gianfranco Bettin e prodotto da Jolefilm, sarà ospite martedì 20 marzo alle 20.45 del Teatro Benois De Cecco di Codroipo, ultima serata in abbonamento del cartellone 2017/2018.Info: www.ertfvg.it .

Tantilibri

‘Tantilibri’, l'iniziativa organizzata dalla sezione Ragazzi della biblioteca comunale ‘Jopp’, il 20 marzo, alle 17, fa tappa nel quartiere di Udine Sud. Nella biblioteca di via Pradamano 21, infatti, i bambini dai 18 ai 36 mesi, potranno ascoltare tante storie, filastrocche e canzoncine curate dalla lettrice volontaria Manuela e dall'aducatrice Elisa dell'asilo nido ‘Girotondo’. Come sempre la partecipazione è libera, ma solo su prenotazione e per un massimo di 12 partecipanti. Per info e prenotazioni: 0432 1274441.

Utoya di Edoardo Erba

Utoya arriva nel circuito ERT per una sola data, martedì 20 marzo, alle 20.45 al Teatro Luigi Bon di Colugna, ultimo appuntamento di prosa di Smartheater, la rassegna teatrale della Fondazione Bon. Sul palco saliranno Arianna Scommegna e Mattia Fabris, le scene sono di Maria Spazzi. Tutti i dettagli, qui.

Al San Giorgio il duo Rachele Colombo e Miranda Cortes

Una sorta di suite che nasce dall’incontro tra due artiste curiose e , che hanno deciso con ironia di mescolare i propri percorsi musicali e di scompaginare le carte della musica world mescolandola e contaminandola con la classica, il jazz, l’etnica, la contemporanea. Martedì 20 marzo, alle 20.30 al Teatro San Giorgio, dopo conferenze, mostre e presentazioni, anche la musica arriva a Calendidonna 2018, il cartellone messo a punto dal Comune di Udine e dalla Commissione Pari Opportunità in occasione dell'8 marzo. Protagoniste di questo appuntamento sono Rachele Colombo e Miranda Cortes per un concerto di chitarra, percussioni, fisarmonica e voci. L'ingresso al concerto è libero e gratuito fino ad esaurimento dei posti disponibili.

‘Le lingue sono come le ciliegie...’

E’ il titolo dell'appuntamento di martedì 20 marzo, alle 17 nella sezione Ragazzi della Bbblioteca civica ‘V. Joppi’ di Udine. Si tratta di un laboratorio, a cura dell'associazione 0432, caratterizzato da letture e animazione plurilingue e multiculturale. Un'occasione per giocare con le parole e con le lingue, riservata in particolare ai bambini dai 4 agli 8 anni di età. Ulteriori informazioni in merito al progetto nel suo complesso sono disponibili in rete all'indirizzo klarisweb.com.

‘Gualtiero Marchesi - The Great Italian’

Al Visionario martedì 20 e mercoledì 21 marzo alle 19.45 ‘Gualtiero Marchesi - The Great Italian’, film che ripercorre la vita e il pensiero dell’uomo che ha rivoluzionato la cucina italiana, portandola ai vertici della gastronomia internazionale. Per informazioni, consultare il sito www.visionario.movie, la pagina Facebook o contattare il numero 0432.227798.

Massimo Lopez e Tullio Solenghi Show

Due vecchi amici si ritrovano dopo quindici anni sul palco, accompagnati da una band jazz, per divertirsi assieme al pubblico con una carrellata di voci, imitazioni, sketch, performance musicali e improvvisazioni. I due amici sono Massimo Lopez e Tullio Solenghi. Il Massimo Lopez e Tullio Solenghi Show approda anche nel circuito ERT per due date: domani, martedì 20 marzo, al Teatro Adelaide Ristori di Cividale, la serata avrà inizio alle 21 e avrà per protagonisti sul palco anche i musicisti della Jazz Company, diretti dal Maestro Gabriele Comeglio. Info: www.ertfvg.it.