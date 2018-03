Salvini non scioglie il nodo Tondo: «Ho ascoltato, lasciatemi ancora qualche ora di tempo»

UDINE – Ha scelto di non decidere Matteo Salvini, il leader della Lega arrivato in Friuli per sciogliere il nodo candidatura per la Regione. «Ho ascoltato, è il mio mestiere. Dobbiamo fare il possibile perché si vinca in Friuli Venezia Giulia». Queste le parole di Salvini, pronunciate prima di entrare al palamostre. Nessun commento, invece, all’uscita dalla sede del carroccio di Reana del Rojale, dopo oltre un’ora e mezza di riunione nel corso della quale i militanti hanno espresso al leader del Carroccio tutti i mal di pancia sorti dopo la scelta di Renzo Tondo come candidato del centrodestra per la Regione Fvg. «Lasciatemi ancora qualche ora di tempo – ha ribadito Salvini in serata -. Noi manteniamo gli impegni, siamo una squadra». Detto questo il leader del Carroccio ha elogiato anche uno dei suoi ‘generali', Massimiliano Fedriga: «E’ uno dei migliori che abbiamo in Lega».

UNA NOTTE PER DECIDERE - Resta ancora senza risoluzione, quindi, il nodo candidature. Tondo resta sospeso ancora per una notte, quella che avrà Salvini per capire se preservare la ‘ragion di Stato’ con gli alleati, mantenendo il nome indicato da Forza Italia, oppure se dare ascolto alla base della Lega cambiando il nome del candidato (il 'popolo' leghista invoca Fedriga). Ormai il tempo stringe, e quindi una risposta definitiva dovrà arrivare già nella giornata di martedì. All’uscita dalla riunione di Reana, le uniche ad aver parlato sono state Barbara Zilli e Aurelia Bobisutti. La prima si è detta «moderatamente soddisfatta» dall’esito dell’incontro, lasciando a Fedriga e a Salvini le dichiarazioni ufficiali. La seconda si è limitata ad aggiungere che «la notte porta consiglio», auspicando un dietrofront sul nome del candidato. Chi pensava che Salvini desse una risposta definitiva è rimasto deluso. Vedremo quale sarà la decisione dopo il confronto con gli alleati. Gli elettori del centrodestra restano in attesa...