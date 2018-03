Una pergamena di Papa Francesco per il battesimo del piccolo Leonardo

UDINE - Papa Francesco arriva fino a Udine, con un messaggio su pergamena per il battesimo del piccolo Leonardo. Lunedì 19 marzo nella chiesa della Purità di piazza Duomo si è celebrato il battesimo del piccolo Leonardo, 6 mesi. I genitori, due imprenditori udinesi nel mondo della ristorazione, sono rimasti stupiti del dono così come tutte le persone presenti. A fine messa don Luciano ha dato lettura della particolare benedizione e consegnato ai genitori la preziosa pergamena. «Il più grande regalo per il piccolo - hanno detto i due genitori - sperando possa essere per lui segno di buona vita in famiglia e nel mondo con la benedizione del Santo Padre, persona straordinaria».