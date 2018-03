‘Le Vacanze Tour’: Fabri Fibra in concerto a Lignano Sabbiadoro

LIGNANO - Dopo il grande successo del tour autunnale nei più importanti club della penisola, Fabri Fibra, star assoluta del rap italiano, annuncia oggi a grande richiesta i live estivi de ‘Le Vacanze Tour’, nuova tournée nella quale l’artista presenterà dal vivo il suo ultimo album ‘Fenomeno’, pubblicato nel 2017 e certificato disco di platino.

IL CONCERTO - A distanza di oltre 5 anni dal suo ultimo live in Friuli Venezia Giulia, Fabri Fibra sarà protagonista sabato 28 luglio all’Arena Alpe Adria di Lignano Sabbiadoro, in quello che sarà anche l’unico concerto nel Nordest della nuova tournée del rapper. I biglietti per l’importante evento, organizzato da Zenit srt, in collaborazione con Città di Lignano Sabbiadoro, Regione Friuli Venezia Giulia e PromoturismoFVG, saranno in vendita a partire dalle 10 di mercoledì 21 marzo sul circuito Ticketone.

Info e punti vendita su www.azalea.it .