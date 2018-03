FVG - Sul centro Italia mercoledì si approfondirà una depressione. Sulla nostra regione affluiranno forti correnti nord orientali.

Secondo le previsioni dell'Osmer Fvg, nella giornata del 21 marzo avremo al mattino cielo in genere poco nuvoloso per qualche nube in quota, poi sereno. Soffierà Bora moderata in pianura, forte sulla costa e in quota, specie di notte fino al primo mattino quando a tratti potrebbe anche essere molto forte.