Sella Nevea, marito e moglie si scontrano sulla pista turistica del Canin

CHIUSAFORTE – Una coppia di coniugi si è scontrata sulla pista turistica del Canin, nel polo sciistico di Sella Nevea. Il fatto, come rende noto il Commissariato della Polizia di Stato di Tolmezzo, che con i suoi agenti si occupa del pattugliamento delle piste da sci, è avvenuto martedì 20 marzo attorno alle 11.

Ancora da chiarire le cause dell’incidente, che come detto ha coinvolto una coppia, di nazionalità ceca. La donna, 69 anni, è stata portata all’ospedale di Udine con l’elicottero del 118: ha riportato un trauma cranico e una lussazione a una spalla. Illeso, invece, il merito 72enne.

Immediato l’intervento dei soccorsi, con l’elicottero che ha sbarcato sulla pista il medico, tornando poi a recuperarlo insieme alla donna ferita. Tutte operazioni eseguite restando sospeso in aria, in hovering. Il tracciato è rimasto chiuso per una mezz’ora per consentire le operazioni di soccorso.