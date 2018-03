Gli eventi in programma mercoledì 21 marzo

UDINE - Abbiamo selezionato alcuni eventi in programma il 21 marzo, a Udine e provincia, eccoli.

Adamo e Deva

La comicità stralunata di Vito e la versatilità di Claudia Penoni sono le fondamenta su cui poggia Adamo e Deva, commedia che chiuderà mercoledì 21 marzo alle 20.45 all’Auditorium Alla Fratta la stagione teatrale di San Daniele del Friuli, promossa da Comune ed Ert. Maggiori info, qui.

‘Dialoghi in biblioteca’

Che fine fece il fisico e accademico Ettore Majorana? L'improvvisa scomparsa del geniale fisico teorico, che operò all'interno del gruppo noto come i ‘ragazzi di via Panisperna’, suscitò fin dalla primavera del 1938 numerose speculazioni riguardo al possibile suicidio o allontanamento volontario. E di Majorana si occupa anche il libro ‘Ettore Majorana malato non immaginario. Indagini di un medico’, al centro il 21 marzo, alle 18 nella sala Corgnali della Joppi, del prossimo appuntamento di ‘Dialoghi in biblioteca’. A presentare, il voluto scritto da Giovanni Forte ed edito l’anno scorso a Catanzaro da La Rondine Edizioni, saranno il giornalista Paolo Medeossi eNicola Siciliani de Cumis (Università di Roma). Il testo di Giovanni Forte rappresenta un unicum nelle raccolte di informazioni, indizi e possibili soluzioni sulla sorte dello scienziato. Già dal sottotitolo, Indagini di un medico, si evince infatti la volontà di voler dare una piega differente a quello che si era già detto, che non si voleva lasciar trapelare e che si voleva tacere.

‘Gualtiero Marchesi - The Great Italian’

Al Visionario martedì 20 e mercoledì 21 marzo alle 19.45 ‘Gualtiero Marchesi - The Great Italian’, film che ripercorre la vita e il pensiero dell’uomo che ha rivoluzionato la cucina italiana, portandola ai vertici della gastronomia internazionale. Per informazioni, consultare il sito www.visionario.movie, la pagina Facebook o contattare il numero 0432.227798.

Inaugura la personale di Catia Greatti

Mercoledì 21 marzo alle 18 alla Casa delle Donne ‘Paola Trombetti’ in via Pradamano 21 verrà inaugurata la nuova mostra d’arte di Catia Greatti. In esposizione una selezione delle opere dell'artista in grado di rappresentarne l'estetica nelle sue linee espressive generali. L'introduzione sarà curata da Luca Franzil, studioso e critico d'arte. La mostra sarà visitabile gratuitamente fino al 15 aprile il mercoledì, il sabato e la domenica dalle 17.30 alle 19.30.

‘Misura il tuo respiro’

Come ogni terzo mercoledì del mese, anche mercoledì 21 marzo dalle 9 alle 12, il distretto sanitario di Udine, in via San Valentino 20, offrirà la possibilità, ad un massimo di 15 persone, di effettuare prove gratuite delle funzionalità respiratorie. Anche nel mese di marzo,infatti, torna la campagna ‘Misura il tuo respiro’, realizzata dall’Associazione Insufficienti Respiratori Fvg onlus in collaborazione con l’ufficio ‘Città sane’ del Comune di Udine. Le visite, eseguite con la presenza di un medico pneumologo e di un tecnico della respirazione, sono gratuite e si svolgono senza impegnativa e senza prenotazione. Il servizio è aperto a tutti, anche ai non soci dell’Air, e si rivolge in particolare ai fumatori. Visto il grande successo riscosso dall’iniziativa e l’impossibilità di accettare prenotazioni nei giorni precedenti la prova, le persone interessate sono invitate a presentarsi all’ufficio informazioni del distretto sanitario di via San Valentino 20(piano terra a sinistra) tra le 8 e le 8.30 dello stesso mercoledì per la prenotazione del test e il ritiro del questionario (le prenotazioni si accettano fino alle 9). L’effettuazione della prova, che si svolgerà nell’ambulatorio al primo piano, sarà garantita entro le 12. Per informazioni è possibile contattare l’Air (via Diaz, 60, tel./fax 0432/294761 – email: air.udine@libero.it) o l’ufficio ‘Città Sane’ del Comune di Udine (tel. 0432/1272384/385 – fax 0432/1272386 – email: healthy.cities@comune.udine.it).